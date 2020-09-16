Балахничёв и Диак приговорены судом Парижа к лишению свободы

Суд Парижа приговорил бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничёва и экс-главу IAAF к тюремным срокам. Чиновников обвинили в причастности к допинговым нарушениям.

Диак якобы за вознаграждение закрывал глаза на допинговые нарушения со стороны спортсменов из разных стран. Деньги главе IAAF передавал Балахничев.

Решение по делу было озвучено во время заседания суда.

"Суд приговаривает Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы", - зачитала решение судья.

87-летний Диак приговорён к четырём года лишения свободы.