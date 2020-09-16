В Швеции подтвердили проведение матча с Россией

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил о том, что товарищеский матч Швеция — Россия состоится в заранее запланированные сроки. Ранее сообщалось, что проведение игры находится под угрозой срыва из-за ограничений на въезд в Швецию.

Запрет на въезд из стран, не входящих в ЕС, действует до 31 октября. По словам Нильссона, это не станет преградой для проведения товарищеского матча. Игра состоится 8 октября на стадионе "Френдс Арена".

"Матч между сборными Швеции и России состоится, как и планировалось. У нас, как и всегда, отличный диалог с нашими друзьями из Российского футбольного союза. Мы все с нетерпением ждем матча", — приводит ТАСС Нильссона.

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