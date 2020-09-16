Медведева прокомментировала возвращение к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе. Сегодня двукратная чемпионка мира провела первую тренировку после возобновления сотрудничества с бывшей наставницей.

Медведева перешла к Орсеру после Олимпиады-2018. По словам фигуристки, у неё не было конфликтов с Тутберидзе.