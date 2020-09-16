Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе. Сегодня двукратная чемпионка мира провела первую тренировку после возобновления сотрудничества с бывшей наставницей.
Медведева перешла к Орсеру после Олимпиады-2018. По словам фигуристки, у неё не было конфликтов с Тутберидзе.
"Благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание — он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению.
Мы сохранили хорошие теплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось. У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу", — заявила Медведева на Первом канале.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.