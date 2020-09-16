Вадим Лялин, адвокат футболиста Романа Широкова, рассказал о ходе дела против его подзащитного. По словам юриста, информация о том, что Широков получил подписку о невыезде, не соответствует действительности.
Лялин отметил, что защита ещё не ознакомилась с материалами дела, поэтому мера пресечения пока не может быть избрана.
"Я не знаю, почему распространяется ложная информация", — приводит ТАСС слова Лялина.
Ранее против Широкова было заведено дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Футболист во время матча любительских команд ударил судью Никиту Данченкова.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.