Адвокат Широкова опроверг получение подписки о невыезде

Вадим Лялин, адвокат футболиста Романа Широкова, рассказал о ходе дела против его подзащитного. По словам юриста, информация о том, что Широков получил подписку о невыезде, не соответствует действительности.

Лялин отметил, что защита ещё не ознакомилась с материалами дела, поэтому мера пресечения пока не может быть избрана.

"Я не знаю, почему распространяется ложная информация", — приводит ТАСС слова Лялина.

Ранее против Широкова было заведено дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Футболист во время матча любительских команд ударил судью Никиту Данченкова.