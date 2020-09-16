Это всё коронавирус? Роднина отреагировала на возвращение Медведевой

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала сообщение о возвращении Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. По её словам, фигуристка могла принять такое решение из-за проблем с передвижениями по миру в связи с пандемией коронавируса.

"Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки", - приводит Sport24 слова Родниной.

Медведева в 2018 году перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Ранее сообщалось, что специалист проводит тренировки спортсменки удалённо.