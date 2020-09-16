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Возвращение Медведевой к Тутберидзе подтверждено официально

Эдуард Аксёнов, заместитель начальника катка "Хрустальный", подтвердил информацию о возвращении Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе. Группа российского тренера занимается на этой арене.

"Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны", — приводит "СЭ" слова Аксёнова.

Медведева готовилась к Олимпиаде-2018 в группе Тутберидзе. Заняв второе место после Алины Загитовой, Евгения ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Медведева после начала пандемии коронавируса не могла тренироваться в Канаде. Сообщалось, что занятия с фигуристкой Орсер проводит удалённо, а помогает ей Татьяна Тарасова.

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