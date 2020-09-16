"Царь" Мостовой опубликовал обращение к "Сельте"

Бывший игрок "Сельты" Александр Мостовой обратился к футболистам команды перед первым домашним матчем. 19 сентября клуб из Виго примет на своём поле "Валенсию".

В первом матче сезона "Сельта" на выезде сыграла вничью с "Реалом" (0:0).

Обращение Мостового опубликовала пресс-служба "Сельты". В нём "Царь", как называли россиянина в команде, пожелал футболистам быть более мотивированными, чтобы не попасть в борьбу за выживание.

"Привет, друзья! Привет, болельщики "Сельты"! У Царя есть для вас сообщение", — говорится в сообщении клуба.

Также Александр заявил, что как бывший игрок всегда готов помочь "Сельте" в любом качестве.