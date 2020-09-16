Защитник "Монпелье" Илтон побил возрастной рекорд топ-лиг Европы

В матче чемпионата Франции между "Монепелье" и "Лионом" (2:1) произошло неординарное событие. На поле вышел 43-летний игрок Виторино Илтон.

Бразильский защитник побил возрастной рекорд топ-лиг Европы. Теперь он составляет 43 года и 2 дня. Ранее никто не выходил на поле в таком возрасте в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии или Франции.

В игре с "Лионом" футболист получил красную карточку на 81-й минуте.

Виторино Илтон

Футболист является воспитанником бразильского "Шапекоэнсе". За свою карьеру он играл в таких клубах:

2000-2001 — "Парана" (Бразилия);

2002-2004 — "Серветт" (Швейцария);

2004 — "Бастия" (Франция);

2004-2008 — "Ланс" (Франция);

2008-2011 — "Марсель" (Франция);

2011 — н. в. — "Монпелье" (Франция).

Всего выходил на поле 649 раз и забил 28 мячей.

"Для меня важно в каждом матче выходить на поле. Я мотивирую других игроков двигаться дальше. Я хочу стать символом того, что "старый игрок" может оставаться на топ-уровне и регулярно играть. Когда я прихожу на тренировку и вижу молодежь, которая ноет из-за тяжелых физических упражнений, то своим примером показываю им, что нет ничего невозможного. Важен не возраст, а лишь твоя готовность сражаться с самим собой", — так говорит Илтон о своей карьере.

Контракт футболиста с "Монпелье" действует до окончания сезона-2020/21.