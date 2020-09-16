В матче чемпионата Франции между "Монепелье" и "Лионом" (2:1) произошло неординарное событие. На поле вышел 43-летний игрок Виторино Илтон.
Бразильский защитник побил возрастной рекорд топ-лиг Европы. Теперь он составляет 43 года и 2 дня. Ранее никто не выходил на поле в таком возрасте в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии или Франции.
В игре с "Лионом" футболист получил красную карточку на 81-й минуте.
Футболист является воспитанником бразильского "Шапекоэнсе". За свою карьеру он играл в таких клубах:
Всего выходил на поле 649 раз и забил 28 мячей.
"Для меня важно в каждом матче выходить на поле. Я мотивирую других игроков двигаться дальше. Я хочу стать символом того, что "старый игрок" может оставаться на топ-уровне и регулярно играть. Когда я прихожу на тренировку и вижу молодежь, которая ноет из-за тяжелых физических упражнений, то своим примером показываю им, что нет ничего невозможного. Важен не возраст, а лишь твоя готовность сражаться с самим собой", — так говорит Илтон о своей карьере.
Контракт футболиста с "Монпелье" действует до окончания сезона-2020/21.
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