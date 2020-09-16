Футболист "ПСЖ" Ди Мария может получить шесть матчей за плевок

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может быть отстранён на шесть матчей за поведение в матче с "Марселем". В распоряжении телевизионщиков попала запись, на которой аргентинец сделал плевок в игрока соперника Альваро Гонсалеса.

Защитник "Марселя" стал поводом для удаления другого футболиста "ПСЖ" Неймара. В добавленное ко второму тайму время бразилец отвесил оплеуху Гонсалесу за якобы расистские высказывания. Форвард парижан утверждает, что Альваро назвал его "чёрной обезьяной".

По словам Гонсалеса, он не проявлял расистского поведения. Эпизоды будут рассмотрены в ближайшее время.