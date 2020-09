Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт выйдут на ринг 21 ноября. Поединок пройдёт спустя три месяца после первого боя, в котором россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.

It’s sure to be straight up maximum violence once again Nov 21 🔞

Alexander Povetkin & @DillianWhyte rematch 💥 #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/dvgwsdx0Le