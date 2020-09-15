Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт выйдут на ринг 21 ноября. Поединок пройдёт спустя три месяца после первого боя, в котором россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.
"Диллиан Уайт — хороший, сильный боксёр, я это говорил и до первого боя, и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс", — приводит "Мир бокса" слова Поветкина.
It’s sure to be straight up maximum violence once again Nov 21 🔞
Alexander Povetkin & @DillianWhyte rematch 💥 #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/dvgwsdx0Le— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 15, 2020
Поветкин будет защищать чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.