Поветкин и Уайт согласовали дату реванша

Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт выйдут на ринг 21 ноября. Поединок пройдёт спустя три месяца после первого боя, в котором россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.

"Диллиан Уайт — хороший, сильный боксёр, я это говорил и до первого боя, и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс", — приводит "Мир бокса" слова Поветкина.

It’s sure to be straight up maximum violence once again Nov 21 🔞 Alexander Povetkin & @DillianWhyte rematch 💥 #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/dvgwsdx0Le — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 15, 2020

Поветкин будет защищать чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.