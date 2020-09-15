"Вашингтон" объявил о назначении нового главного тренера. Руководить командой с Александром Овечкиным в составе будет Питер Лавиолетт, сообщает пресс-служба "Кэпиталз".
Ранее команду возглавлял Тодд Рирден. Дважды под его руководством команда вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.
Питер Лавиолетт ранее работал в таких командах:
"Я благодарен за возможность поработать с таком клубе. Это организация, которая имеет победные традиции и ставит перед собой максимальные задачи. С нетерпением жду возможности поработать с группой отличных хоккеистов", — заявил Лавиолетт.
"Нэшвилл" Лавиолетт покинул 6 января 2020 года.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.