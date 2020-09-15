В команде Овечкина сменился главный тренер

"Вашингтон" объявил о назначении нового главного тренера. Руководить командой с Александром Овечкиным в составе будет Питер Лавиолетт, сообщает пресс-служба "Кэпиталз".

Ранее команду возглавлял Тодд Рирден. Дважды под его руководством команда вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.

Питер Лавиолетт ранее работал в таких командах:

"Нью-Йорк Айлендерс" — 1-й раунд плей-офф;

"Каролина Харрикейнз" — победа в Кубке Стэнли;

"Филадельфия Флайерз" — финал плей-офф;

"Нэшвилл Предаторз" — 2-й раунд плей-офф.

"Я благодарен за возможность поработать с таком клубе. Это организация, которая имеет победные традиции и ставит перед собой максимальные задачи. С нетерпением жду возможности поработать с группой отличных хоккеистов", — заявил Лавиолетт.

"Нэшвилл" Лавиолетт покинул 6 января 2020 года.