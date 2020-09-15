Майгуров рассказал о встрече по восстановлению статуса СБР

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) и представители Союза биатлонистов России (СБР) провели встречу, во время которой был обсуждён вопрос восстановления прав СБР. Об итогах онлайн-конференции рассказал глава СБР Виктор Майгуров.

По его словам, долга СБР перед IBU практически погашен. До конца выплатить сумму не получается из-за того, что продолжаются дела против российских биатлонистов, а значит и растёт сумма издержек.

"Могу сказать, что большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена. Сложность ситуации в том, что окончательная величина долга СБР не может быть зафиксирована до тех пор, пока не закончено антидопинговое расследование, касающееся наших спортсменов. По сути, на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование — растут издержки", — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова.

Также Майгуров сообщил, что стороны обсудили три из 12 пунктов дорожной карты по восстановлению СБР.

"Встреча заняла не больше 40 минут. Кроме представления новых членов рабочей группы обсудили три темы: долг СБР перед IBU, статус РУСАДА, а также реализацию антидопинговой программы СБР. Остальные девять пунктов дорожной карты по восстановлению статуса СБР сегодня не затрагивались", — заявил Майгуров.

СБР был ограничен в статусе в 2017 году. Россия имеет право заявлять спортсменов на международные старты, но не может принимать соревнования и выдвигать кандидатов в руководство IBU.