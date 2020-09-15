Фанаты "Ростова" напали на болельщиков "Локомотива" после матча 7-го тура РПЛ между командами. Драка произошла у бара "Пинта" в Ростове-на-Дону, где отдыхали гости из столицы.
В результате драки никто не был задержан. В больницу обратились два человека - с сотрясением мозга и другими травмами, сообщает телеграм-канал Baza.
Игра "Ростов" - "Локомотив" завершилась со счётом 0:0.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.