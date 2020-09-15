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Фанаты "Ростова" и "Локомотива" устроили массовую драку в баре

Фанаты "Ростова" напали на болельщиков "Локомотива" после матча 7-го тура РПЛ между командами. Драка произошла у бара "Пинта" в Ростове-на-Дону, где отдыхали гости из столицы.

В результате драки никто не был задержан. В больницу обратились два человека - с сотрясением мозга и другими травмами, сообщает телеграм-канал Baza.

Игра "Ростов" - "Локомотив" завершилась со счётом 0:0.

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