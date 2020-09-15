Каррера попросил АЕК купить Бакаева у "Спартака"

Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера попросил у руководства клуба купить полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева. Команде необходимо усилить позицию центрального полузащитника, сообщает Sportime. gr.

Руководство АЕК пошло навстречу Каррере и сделало предложение "Спартаку" несмотря на то, что для клуба такой трансфер будет стоить дорого.

Бакаев дебютировал в "Спартаке" при Каррере. В сезоне-2018/19 футболист выступал в аренде в тульском "Арсенале".

В нынешнем сезоне Бакаев выходил на поле семь раз в составе "Спартака" и забил один гол.