Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд престижного турнира в Риме. В первом круге "Мастерса" он победил аргентинца Факундо Багниса — 6:4, 6:4.
Во втором круге россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Ранее с турнира вылетел Карен Хачанов, который в первом круге проиграл норвежцу Касперу Рууду.
Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. В прошлом году турнир выиграл испанец Рафаэль Надаль.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.