Рублёв вышел во второй круг "Мастерса" в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд престижного турнира в Риме. В первом круге "Мастерса" он победил аргентинца Факундо Багниса — 6:4, 6:4.

Во втором круге россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее с турнира вылетел Карен Хачанов, который в первом круге проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. В прошлом году турнир выиграл испанец Рафаэль Надаль.