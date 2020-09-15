"Формула-1" меняет правила из-за футболки Хэмилтона

Международная автомобильная федерация (FIA) вынуждена сделать изменения в регламенте проведения "Формулы-1". К таким мерам привёл инцидент во время "Гран-при Тосканы", когда победитель гонки Льюис Хэмилтон вышел на подиум в футболке "Арестуйте полицейских, убивших Брианну Тейлор".

Против Хэмилтона не будет заведено дело, так как стюарды гонки не получали сообщений о нарушениях со стороны гонщика. Вместе с тем FIA выпустит циркуляр, котором будут точно разъяснены положения по поводу одежды. Такие футболки, которую надел Хэмилтон, будут запрещены.

Исключение будут сделаны для двух надписей:

"Конец расизму";

"Black Lives Matter".

Темнокожая медсестра Тейлор застрелена полицейскими в собственном доме в Луисвилле. В девушку выстрелили восемь раз.

Полицейские подозревали, что в доме, где жила Тейлор, хранятся наркотики. Позже запрещённых веществ в жилище не было найдено.