Только в России. На матче ЦСКА - "Спартак" появился поросёнок

Во время матча 7-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" на трибунах появился болельщик с поросёнком в руках. Судя по расцветке шарфа мужчины, он был фанатом армейцев.

ЦСКА победил "Спартак" со счётом 3:1. Красно-белые потеряли лидерство в турнирной таблице. На первое место вернулся "Зенит" (16 очков).

Вторым идёт "Сочи" (15 очков), далее следуют "Спартак" (14) и ЦСКА (13).