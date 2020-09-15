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Игрок "Рубина" Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани. Пострадавших в результате аварии нет.

По сообщению пресс-службы "Рубина", футболист двигался в левом ряду, а девушка, которая перестраивалась с правой стороны, задела автомобиль Игнатьева.

"Иван ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзная. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С Иваном все в порядке", — приводит РИА "Новости" сообщение "казанцев".

Игнатьев ранее выступал за "Краснодар". В 2019 году он перешёл в "Рубин". В составе команды провёл 17 матчей, в которых забил три мяча.

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