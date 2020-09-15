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Лапочкин не будет проходить проверку на детекторе лжи

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, что ждёт арбитра матча "Динамо" — "Рубин" Сергея Лапочкина. Ранее бело-голубые отправили письмо в РФС, указав на семь ошибок судьи.

Лапочкин не будет проходить проверку на детекторе лжи

По мнению клуба, Лапочкин систематически допускал ошибки против "Динамо". Бело-голубые потребовали проверить арбитра на детекторе лжи.

По словам Хачатурянца, РФС не будет проводить проверку Лапочкина несмотря на требование динамовцев. Экспертная комиссия (ЭСК) рассмотрит работу бригады арбитров и сделает свои выводы.

"Да, мы получили обращение "Динамо", ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама своё окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение", — приводит РИА "Новости" слова Хачатурянца.

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