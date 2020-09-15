Лапочкин не будет проходить проверку на детекторе лжи

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, что ждёт арбитра матча "Динамо" — "Рубин" Сергея Лапочкина. Ранее бело-голубые отправили письмо в РФС, указав на семь ошибок судьи.

По мнению клуба, Лапочкин систематически допускал ошибки против "Динамо". Бело-голубые потребовали проверить арбитра на детекторе лжи.

По словам Хачатурянца, РФС не будет проводить проверку Лапочкина несмотря на требование динамовцев. Экспертная комиссия (ЭСК) рассмотрит работу бригады арбитров и сделает свои выводы.