Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, что ждёт арбитра матча "Динамо" — "Рубин" Сергея Лапочкина. Ранее бело-голубые отправили письмо в РФС, указав на семь ошибок судьи.
По мнению клуба, Лапочкин систематически допускал ошибки против "Динамо". Бело-голубые потребовали проверить арбитра на детекторе лжи.
По словам Хачатурянца, РФС не будет проводить проверку Лапочкина несмотря на требование динамовцев. Экспертная комиссия (ЭСК) рассмотрит работу бригады арбитров и сделает свои выводы.
"Да, мы получили обращение "Динамо", ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама своё окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение", — приводит РИА "Новости" слова Хачатурянца.
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