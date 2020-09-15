"Краснодар" сегодня узнает соперника по Лиге чемпионов

Во вторник, 15 сентября, состоятся три матча 3-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. На поле выйдут команды "нечемпионской" квалификации.

Своего соперника по 4-му раунду узнает "Краснодар". Им станет победитель пары ПАОК — "Бенфика". Команды выйдут на поле в 21.00 по московскому времени.

Киевское "Динамо" примет на своём поле голландский "АЗ Алкмаар". Победитель этой встречи в следующем раунде сыграет против лучшего из пары "Гент" — "Рапид".

Лига чемпионов, 3-й раунд