"Динамо" просит проверить судью матча с "Рубином" на детекторе лжи

"Динамо" обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой проверить работу судьи Сергея Лапочкина в матче седьмого тура РПЛ против "Рубина". Бело-голубые указали на семь спорных эпизодов, которые могли повлиять на результат.

"Футбольный клуб "Динамо" принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учетом анализа игры с ФК "Рубин", считаем, что судейская бригада С. Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко", — говорится в заявлении "Динамо".

В клубе считают, что судья специально работал против "Динамо", поэтому попросили проверить Лапочкина на системе "Полиграф". Бело-голубые хотят выяснить, были ли действия судьи преднамеренными.

"Ввиду того что, принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК "Динамо-Москва" просит инициировать в отношении С. Лапочкина проверку на системе "Полиграф" на предмет преднамеренного влияния на результат матча", — говорится в сообщении клуба.

После семи туров "Рубин" и "Динамо" набрали по 11 очков. Команды занимают пятое и шестое места в таблице РПЛ.