Гурьянов прокомментировал выход "Далласа" в финал Кубка Стэнли

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов рассказал о своей реакции на победную шайбу в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса". 23-летний россиянин забросил гол в овертайме и вывел команду в финал плей-офф.

Гурьянов не мог забить на протяжении семи матчей в плей-офф, но сделал это в самый нужный момент. Он стал всего восьмым новичком НХЛ, которому удалось забросить девять шайб в розыгрыше Кубка Стэнли.

"Я бы не сказал, что из-за этого было какое-то чувство недосказанности. Всё равно мы старались и играли неплохо. А так, конечно, я рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли", — приводит пресс-служба НХЛ слова Гурьянова.

"Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2000 года. Соперником "Старз" будет победитель серии "Тампа-Бэй" — "Айлендерс" (3-1).