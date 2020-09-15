РПЛ оказалась ниже Чемпионшипа в рейтинге самых дорогих лиг мира

Портал transfermarkt опубликовал рейтинг самых ценных лиг в мировом футболе. Традиционно в первой пятёрке чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Эти лиги значительно опережают остальных. Так, разрыв между пятым и шестым местом целых 2 млрд евро.

Вторую пятёрку открывает португальская Примейра и английский Чемпионшип, который является вторым по силе после АПЛ. Стоимость этих лиг по 1,2 млрд евро.

На восьмой строчке бразильская Серия А. Южноамериканский чемпионат совсем немного не дотянул до миллиардной отметки - 936 млн.

Российская премьер-лига (РПЛ) расположилась на девятой строчке. Стоимость российского высшего дивизиона составляет 888 млн евро. Замыкает десятку голландская Эредивизи.

Самые дорогие лиги мира