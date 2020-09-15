Трамп назвал Хабиба бойцом номер один и пожелал удачи Гэтжи

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет смотреть поединок между американцем Джастином Гэтжи и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бой состоится в Абу-Даби 24 октября, Хабиб будет защищать титул чемпиона в лёгкой весовой категории UFC.

Трамп считает Хабиба номером один вне зависимости от весовой категории. Джастина президент США назвал одним из лучших в мире.

"Джастин один из лучших в мире, ему предстоит большой бой против бойца номер один в рейтинге. Он сказал, что нокаутирует Хабиба. Бой будет перед выборами, но мы будем смотреть. Удачи, Джастин. Ты отличный боец", — приводит Sports Manor слова Трампа.

Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом. Гэтжи провёл 24 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения.