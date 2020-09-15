Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив самый быстрый гол

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии. Он отправил мяч в ворота спустя три секунды после выхода на поле. Это самый быстрый гол в истории турнира.

Ройс вышел на поле впервые с февраля, когда получил очередную травму. На 58-й минуте он заменил норвежца Эрлинга Холанда.

Ройс восстановился после травмы и забил в официальном матче впервые с февраля 👏 С возвращением, Марко. И, пожалуйста, без травм 🙏 https://t.co/qMurtVdb3j pic.twitter.com/a9RgRjxx1w — Матч ТВ (@MatchTV) September 14, 2020

"Боруссия" выиграла матч со счётом 5:0. Команда вышла в 1/16 финала Кубка Германии. Матчи состоятся в конце декабря.