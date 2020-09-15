Гол Гурьянова помог "Далласу" выйти в финал Кубка Стэнли

"Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв в пятом матче серии "Вегас". Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил 23-летний нападающий Денис Гурьянов.

Российский форвард набрал в плей-офф 17 очков — восемь шайб и девять передач. При этом нападающий набирал очки в каждом из решающих матчей серий Кубка Стэнли:

шестой матч с "Калгари" — 5 (4+1);

седьмой матч с "Колорадо" — 1 (0+1);

пятый матч с "Вегасом" — 2 (1+1).

"Даллас" в третий раз вышел в финал Кубка Стэнли. В 1999 году команда победила "Баффало Сейбрз" (4-2), а в 2000 уступила "Нью-Джерси Дэвилз" (2-4).

Соперником "Старз" в этом году станет победитель пары "Тампа" — "Айлендерс". Счёт в серии на данный момент 3-1 в пользу команды Никиты Кучерова.