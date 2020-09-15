"Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв в пятом матче серии "Вегас". Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил 23-летний нападающий Денис Гурьянов.
Российский форвард набрал в плей-офф 17 очков — восемь шайб и девять передач. При этом нападающий набирал очки в каждом из решающих матчей серий Кубка Стэнли:
"Даллас" в третий раз вышел в финал Кубка Стэнли. В 1999 году команда победила "Баффало Сейбрз" (4-2), а в 2000 уступила "Нью-Джерси Дэвилз" (2-4).
Соперником "Старз" в этом году станет победитель пары "Тампа" — "Айлендерс". Счёт в серии на данный момент 3-1 в пользу команды Никиты Кучерова.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.