Стали известны подробности сексуальных домогательств Макгрегора

Боец ММА Конор Макгрегор сегодня был выпущен из полицейского участка на Корсике, но приставания к женщине всё же имели место. Жертвой пьяного экс-чемпиона UFC стала замужняя девушка в одном из баров.

По сведениям The Sun, Макгрегор полностью оголился перед девушкой, когда она шла в туалет. Ирландец находился в окружении охраны, поэтому удалось избежать громкого скандала.

На Корсику Макгрегор прилетел вместе со своей девушкой Ди Девлин. Какое наказание грозит ирландцу, пока неизвестно.