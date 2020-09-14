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Один из создателей ВАР будет работать в России

Британский арбитр Дэвид Эллерей стал советником генерального секретаря РФС Александра Алаева. Он будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования ВАР нормам ФИФА.

"Эллерею 66 лет, он является одним из создателей VAR, в последние четыре года британец консультировал конфедерации и национальные футбольные ассоциации по оказанию помощи по внедрению ВАР в национальных соревнованиях. Эллерей является арбитром ФИФА, обслуживал матчи Английской премьер-лиги, а также работал на финале Кубка Англии", — сообщает ТАСС.

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