Россиянин Жиров подпишет контракт с "Ганновером"

Российский футболист Александр Жиров может стать игроком "Ганновера": 29-летнему россиянину предлагают трёхлетний контракт, сообщает "Чемпионат".

Сейчас Жиров играет за "Зандхаузен". Он провёл 33 матча в составе команды в чемпионате Германии.

Александр Жиров

Жиров является воспитанником брянского "Динамо". После выступлений за основную команду он поиграл за "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар-2" и "Енисей".

В Германию переехал в 2018 году на правах свободного агента.