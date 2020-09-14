"Ман Сити" предлагает "Атлетико" 89 млн за Хименеса

"Атлетико" получил выгодное предложение от "Манчестер Сити" по переходу защитника Хосе Марии Хименеса. Англичане предлагают за игрока 89 млн евро и возможные бонусы в размере 5 млн.

В "Атлетико" не хотели продавать уругвайца, но готовы рассмотреть запрос "Манчестер Сити". В контракте Хименеса прописана сумма отступных в размере 120 млн.

Хименес выступает за "Атлетико" с 2013 года. Он провёл 191 матч в составе команды. За сборную Уругвая защитник отыграл 58 матчей.