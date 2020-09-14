"Зенит" продолжает переговоры с ЦСКА по трансферу Влашича

"Зенит" сделал новое предложение ЦСКА по переходу полузащитника Николы Влашича. Питерский клуб готов выплатить сумму отступных за хорвата - 35 млн евро, сообщает "РБК".

Ранее сообщалось, что в контракте футболиста действительно есть сумма в 35 млн. Но работает этот пункт контракта только для зарубежных клубов. Команды РПЛ могут купить футболиста только с разрешения "армейцев".

Первое предложение "Зенита" было размером 25 млн евро, что не устроило ЦСКА. Самому игроку предлагалась зарплата в 4,5 млн в год.

Влашич провёл за ЦСКА 73 матча, в которых забил 24 мяча.