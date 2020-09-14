Устюгов: "У WADA снесло крышу от огромной власти"

Российский биатлонист Евгений Устюгов рассказал о том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) фабриковало дело против него. В октябре начнётся процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По словам Устюгова, его обвиняют в переливании крови и употреблении эритропоетина (ЭПО). При этом за всю карьеру у биатлониста не было ни одной положительной допинг-пробы.

"У меня есть официальное подтверждение, что они пришли в 23.34 и брали у меня анализ крови на гемоглобин для паспорта крови в столь позднее время. Извините, любой врач знает, что кровь сдается натощак. Это каким нужно быть специалистом, чтобы так делать?" — приводит "СЭ" слова Устюгова.

По мнению биатлониста, такое поведение WADA стало возможным из-за того, что у организации появились неограниченные полномочия.