Тим после победы на US Open приблизился к первой строчке рейтинга ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим впервые в карьере выиграл US Open. В финале он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.

Финальный матч растянулся на пять сетов и четыре часа — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Тим впервые выиграл решающий матч на турнире "Большого шлема" — ранее он проиграл три финала (один в Австралии, два во Франции).

Победа позволила Тиму добавить к своему показателю в рейтинге ATP 1990 очков. Австриец приблизился к Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

В первой десятке Даниил Медведев, который занимает пятое место. Андрей Рублёв, дошедший до четвертьфинала, поднялся на 12-е место, что является лучшим показателем в карьере. Карен Хачанов занимает 16-ю позицию.

Рейтинг ATP от 14 сентября