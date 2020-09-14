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Тим после победы на US Open приблизился к первой строчке рейтинга ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим впервые в карьере выиграл US Open. В финале он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.

Тим после победы на US Open приблизился к первой строчке рейтинга ATP

Финальный матч растянулся на пять сетов и четыре часа — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Тим впервые выиграл решающий матч на турнире "Большого шлема" — ранее он проиграл три финала (один в Австралии, два во Франции).

Победа позволила Тиму добавить к своему показателю в рейтинге ATP 1990 очков. Австриец приблизился к Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

В первой десятке Даниил Медведев, который занимает пятое место. Андрей Рублёв, дошедший до четвертьфинала, поднялся на 12-е место, что является лучшим показателем в карьере. Карен Хачанов занимает 16-ю позицию.

Рейтинг ATP от 14 сентября

  1. Новак Джокович — 10860.
  2. Рафаэль Надаль — 9850.
  3. Доминик Тим — 9125.
  4. Роджер Федерер — 6630.
  5. Даниил Медведев — 5890.
  6. Стефанос Циципас — 5175.
  7. Александр Зверев — 4650.
  8. Маттео Берреттини — 2940.
  9. Гаэль Монфис — 2860.
  10. Роберт Баутиста-Агут — 2620.
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