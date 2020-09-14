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Макгрегор освобожден из-под стражи - обвинения не подтвердились

Ирландская суперзвезда смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор провёл почти двое суток под стражей, после обвинения в попытке сексуального насилия и сексуальной демонстрации.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Макгрегор не признал.

Его пресс-секретарь заявляет, что 32-летний спортсмен "решительно отрицает любые обвинения в плохом поведении".

В понедельник Конор Энтони Макгрегор был освобожден. Эту информацию подтвердила прокуратура Корсики.

Напомним, что из-за задержания Макгрегор не смог 12 сентября принять участие в спортивных мероприятиях, организованных Фондом принцессы Шарлен Монако, ради которых, собственно, он и приезжал на Корсику.

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