Макгрегор освобожден из-под стражи - обвинения не подтвердились

Ирландская суперзвезда смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор провёл почти двое суток под стражей, после обвинения в попытке сексуального насилия и сексуальной демонстрации.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Макгрегор не признал.

Его пресс-секретарь заявляет, что 32-летний спортсмен "решительно отрицает любые обвинения в плохом поведении".

В понедельник Конор Энтони Макгрегор был освобожден. Эту информацию подтвердила прокуратура Корсики.

Напомним, что из-за задержания Макгрегор не смог 12 сентября принять участие в спортивных мероприятиях, организованных Фондом принцессы Шарлен Монако, ради которых, собственно, он и приезжал на Корсику.

Читайте также:

Глава UFC высказался об аресте Макгрегора из изнасилование