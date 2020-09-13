Ранее бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора арестовали на Корсике по обвинению в изнасиловании. После допроса его отпустили. Боец полностью отверг обвинения.

Этот инцидент прокомментировал глава UFC Дана Уайт.

"Всякое может случиться, когда ты ведешь такой образ жизни. Ты пытаешься вести себя нормально, но это не всегда получается. Я не оправдываю Конора, но у меня не хватает информации, чтобы уверенно говорить о случившемся", — пояснил президент UFC.