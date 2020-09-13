Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что будет продолжать драться в октагоне, "пока здоровье позволяет".

"Понимаю, люди устали от моих побед, хотят чего-то нового. Пока тело позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенности по поводу завершения карьеры нет", — пояснил он.

"Мне постоянно нужно что-то делать — бассейн, велосипед, пробежка. Так будет всегда. Но постоянно выходить на пик формы нельзя вечно", — добавил Нурмагомедов.