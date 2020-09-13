Фигуристка Алена Косторная назвала причину, по которой решила перейти из команды Этери Тутберидзе под руководство Евгения Плющенко.

Она утверждает, что ей было "неудобно" тренироваться с детьми 2010 года рождения.

"Не то чтобы у меня были списки нон-грата. Были некоторые проблемы, я считаю, что, грубо говоря, такие спортсмены, как я, Аня Щербакова, даже Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если и могут, то им надо как-то объяснить, что взрослые девочки не будут делать поблажек. Если ты им помешаешь, то они либо на тебя прыгнут, либо наорут. Так было у меня в детстве", — пояснила спортсменка.