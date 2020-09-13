Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за Ефремова
Родители Насти Тропицель не могут "отпустить" ситуацию с дочерью
Минобрнауки: вспышек коронавируса в вузах нет
Косторной не понравилось поведение Тутберидзе
Умер один из основателей регги Тутс Хибберт
"Женский марш" завершился в Минске
Небедная Настя: что досталось Решетовой от Тимати
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Чарльз Браун: возможна война с сильным государством и недалеко от нас

Конора Макгрегора арестовали за попытку изнасилования

Сейчас Конор Макгрегор находится вместе с семьёй на отдыхе на острове Корсика.

Проблемы с законом преследуют бойца и там. Французская полиция предъявила ему обвинения в попытке изнасилования и непристойном поведении. Источники утверждают, что звезда боёв без правил "демонстрировал поведение сексуального характера".

После допроса Макгрегора отпустили, он полностью отверг обвинения в свой адрес.

Примечательно, что это не первое обвинения бойца. В 2019 году он избил пожилого мужчину в одном из баров. Позже ему пришлось принести извинения и заплатить крупный штраф.

Последние материалы
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за Ефремова
Родители Насти Тропицель не могут "отпустить" ситуацию с дочерью
Конора Макгрегора арестовали за попытку изнасилования
Владимир Самарин: "Адвокаты в роли наблюдателей за выборами — это очень смелое решение"
Дмитрий Вяткин: "Россия развивает, а Запад разрушает другие страны"
Минобрнауки: вспышек коронавируса в вузах нет
Косторной не понравилось поведение Тутберидзе
Умер один из основателей регги Тутс Хибберт
Эксперт: Шеин не рвется на выборы, а нарывается на протест
"Женский марш" завершился в Минске
Популярное
Мир. Новости мира
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?

Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.

С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Симоньян: Лукашенко чуть не сломал мне руку
Бывший СССР
Симоньян: Лукашенко чуть не сломал мне руку
Новости Белоруссии
Политолог объяснил, почему имя преемника Лукашенко держится втайне
Российский шоу-бизнес
Шепелев рассказал об Эрнсте и уходе с Первого канала
Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер Любовь Степушова Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу Любовь Степушова Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов
Комментарии
Гарантированный доход для россиян составит 12000 рублей
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Русичи нанимали викингов за валюту
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Русичи нанимали викингов за валюту
Ведьма Алена Полынь: о православии, вере, религии и ведьмах
Военный эксперт Коротченко: в Польше формируют правительство Белоруссии
"Женский марш" завершился в Минске
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Ирина Венедиктова: беседа Порошенко и Байден расследуется
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
В Белоруссии могут появиться российские военные базы
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников