Сейчас Конор Макгрегор находится вместе с семьёй на отдыхе на острове Корсика.
Проблемы с законом преследуют бойца и там. Французская полиция предъявила ему обвинения в попытке изнасилования и непристойном поведении. Источники утверждают, что звезда боёв без правил "демонстрировал поведение сексуального характера".
После допроса Макгрегора отпустили, он полностью отверг обвинения в свой адрес.
Примечательно, что это не первое обвинения бойца. В 2019 году он избил пожилого мужчину в одном из баров. Позже ему пришлось принести извинения и заплатить крупный штраф.
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