Конора Макгрегора арестовали за попытку изнасилования

Сейчас Конор Макгрегор находится вместе с семьёй на отдыхе на острове Корсика.

Проблемы с законом преследуют бойца и там. Французская полиция предъявила ему обвинения в попытке изнасилования и непристойном поведении. Источники утверждают, что звезда боёв без правил "демонстрировал поведение сексуального характера".

После допроса Макгрегора отпустили, он полностью отверг обвинения в свой адрес.

Примечательно, что это не первое обвинения бойца. В 2019 году он избил пожилого мужчину в одном из баров. Позже ему пришлось принести извинения и заплатить крупный штраф.