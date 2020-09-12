Фигуристка Алёна Косторная жёстко раскритиковала поведение своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

"Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Я считаю, что если человек ушёл, значит, были причины. Выкладывания в Instagram — это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза", — пояснила спортсменка.