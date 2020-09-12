Глава Bellator Скотт Кокер утверждает, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт врал о статусе некоторых бойцов.

"В нашем промоушене лучший полутяжёлый дивизион на планете. У нас есть Лиото Мачида и Вадим Немков. Райан Бейдер, Фил Дэвис и другие ребята пришли к нам в качестве свободных агентов. Их не выгоняли из UFC, это ложь", — пояснил он.