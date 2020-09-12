Раньше Ляйсан Утяшева много времени проводила с Алиной Кабаевой, однако их дороги разошлись.

"Алишка поздравляла меня со свадьбой, с детьми. Я каждый раз, когда к маме на кладбище прихожу, вижу букеты: "С любовью от Алины". И я знаю, что это она, у меня Алин больше нет", — вспомнила гимнастка.

"Надо уважать позицию любого человека, поэтому принимаешь, уважаешь, любишь и не хочешь докапываться. Такая есть вводная. Для меня Алина Кабаева — самая великая гимнастка. Она сделала переворот в художественной гимнастике. Я так говорю не потому, что она была в моем поколении первым номером, главарем…

Алинка с Ириной Александровной тогда создали моду на юбки, выразительность. Гимнастка перестала быть безликим созданием, они добавили эмоций", — добавила Утяшева.