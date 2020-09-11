Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что мог бы устроить футболистам совместный поход, чтобы сплотить команду. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции с болельщиками красно-белых.
Один из фанатов рассказал историю о Юргене Клоппе, который во время работы в "Майнце" водил команду на озёра в Швеции. При этом игроки были лишены всех благ цивилизации, в том числе еды. В распоряжении футболистов были только удочки. После этого болельщик спросил, куда бы Тедеско отправил "Спартак".
"Насколько я знаю, так делал не Клопп, а Мартин Шмидт, у них были трехдневные вылазки на природу, футболисты их ненавидели, "умирали". Это больше касалось не голода, а отсутствия сотовой связи; представьте, что это для молодых игроков.
Я бы посетил Сибирь. Видел много документальных фильмов, хотел бы однажды туда отправиться", — заявил Тедеско.
Политики стирают грань сатиры и реальности.