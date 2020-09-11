Тедеско хочет отправить "Спартак" в поход по Сибири

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что мог бы устроить футболистам совместный поход, чтобы сплотить команду. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции с болельщиками красно-белых.

Один из фанатов рассказал историю о Юргене Клоппе, который во время работы в "Майнце" водил команду на озёра в Швеции. При этом игроки были лишены всех благ цивилизации, в том числе еды. В распоряжении футболистов были только удочки. После этого болельщик спросил, куда бы Тедеско отправил "Спартак".