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Месси получил право сыграть за сборную Аргентины в матче с Эквадором

Аргентинская ассоциация футбола (AFA) сообщила о том, что нападающий сборной Лионель Месси может выйти на поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Эквадора. Соответствующий запрос в КОНМЕБОЛ сделал глава организации Клаудио Тапиа.

Ранее Месси был дисквалифицирован на одну игру после потасовки на поле с чилийцем Гари Меделем. Позже он был отстранён на три месяца за критику в адрес КОНМЕБОЛ.

"Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа отправил в КОНМЕБОЛ запрос относительно санкций против Месси перед матчем против команды Эквадора. Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил, что футболист сможет сыграть в этой встрече", — говорится на странице сборной Аргентины в Twitter.

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