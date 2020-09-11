Месси получил право сыграть за сборную Аргентины в матче с Эквадором

Аргентинская ассоциация футбола (AFA) сообщила о том, что нападающий сборной Лионель Месси может выйти на поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Эквадора. Соответствующий запрос в КОНМЕБОЛ сделал глава организации Клаудио Тапиа.

Ранее Месси был дисквалифицирован на одну игру после потасовки на поле с чилийцем Гари Меделем. Позже он был отстранён на три месяца за критику в адрес КОНМЕБОЛ.