Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном подписании питерцами Набиля Фекира из "Бетиса" или Кристиана Эриксена из "Интера".
Ранее сообщалось, что "Зенит" не смог договориться с миланским клубом по датскому полузащитнику и переключился на француза. Чемпион мира Фекир в прошлом сезоне отыграл за "Бетис" 32 матча, став автором семи голов и четырёх результативных передач.
Медведев заявил, что слухи об Эриксене и Фекире являются беспочвенными.
"Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду", — приводит "Чемпионат" слова Медведева.
Политики стирают грань сатиры и реальности.