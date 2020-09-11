Гендиректор "Зенита" не захотел тратить время на разговоры о трансферах

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном подписании питерцами Набиля Фекира из "Бетиса" или Кристиана Эриксена из "Интера".

Ранее сообщалось, что "Зенит" не смог договориться с миланским клубом по датскому полузащитнику и переключился на француза. Чемпион мира Фекир в прошлом сезоне отыграл за "Бетис" 32 матча, став автором семи голов и четырёх результативных передач.

Медведев заявил, что слухи об Эриксене и Фекире являются беспочвенными.