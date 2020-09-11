Квят показал седьмой результат в первой практике "Гран-при Тосканы"

Во время первых тренировочных заездов на "Гран-при Тосканы" лучшее время показал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Второй результат у Макса Ферстаппена из "Ред Булла", третий — у Шарля Леклера из "Феррари".

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал седьмое время. Он отстал от партнёра по команде Пьера Гасли.

1-я практика "Гран-при Тосканы"