Прыгунья Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России в Челябинске. Девушка покорила высоту в 1,92 метра.
Второе место заняла Кристина Королёва с результатом 1,88, третье — Анна Чичерова (1,85).
Ласицкене впервые выступала на соревнованиях в летнем сезоне-2020. Она стала пятикратной чемпионкой России.
Лучший результат сезона на данный момент принадлежит украинкам Ярославе Могучих и Юлии Левченко. Они показали результат 2,00 метра.
Ласикцене лишена возможности выступать на международных соревнованиях. Федерация World Athletics приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам.
Политики стирают грань сатиры и реальности.