Ласицкене выиграла первый старт сезона

Прыгунья Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России в Челябинске. Девушка покорила высоту в 1,92 метра.

Второе место заняла Кристина Королёва с результатом 1,88, третье — Анна Чичерова (1,85).

Ласицкене впервые выступала на соревнованиях в летнем сезоне-2020. Она стала пятикратной чемпионкой России.

Лучший результат сезона на данный момент принадлежит украинкам Ярославе Могучих и Юлии Левченко. Они показали результат 2,00 метра.

Ласикцене лишена возможности выступать на международных соревнованиях. Федерация World Athletics приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам.