Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удивился визиту допинг-офицеров на его яхту. Проверку на наличие запрещённых веществ ирландцу устроили представители Американского антидопингового агентства (USADA).

Макгрегор выразил недоумение, поскольку ранее объявил о завершении карьеры. По мнению ирландца, после этого офицеры USADA не должны приходить к спортсменам.

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless 🙏

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n