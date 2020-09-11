Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удивился визиту допинг-офицеров на его яхту. Проверку на наличие запрещённых веществ ирландцу устроили представители Американского антидопингового агентства (USADA).
Макгрегор выразил недоумение, поскольку ранее объявил о завершении карьеры. По мнению ирландца, после этого офицеры USADA не должны приходить к спортсменам.
"UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование? Я же закончил, парни! Но ладно, идём дальше. Я позволю им протестировать меня", — написал Макгрегор в Twitter.
What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020
I’ve retired guys!
But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!
Forever and always, God Bless 🙏
180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n
Последний бой Макгрегор провёл в январе 2020 года, победив Дональда Серроне. Летом ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.
Политики стирают грань сатиры и реальности.