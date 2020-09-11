Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров, прибывших на его яхту

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удивился визиту допинг-офицеров на его яхту. Проверку на наличие запрещённых веществ ирландцу устроили представители Американского антидопингового агентства (USADA).

Макгрегор выразил недоумение, поскольку ранее объявил о завершении карьеры. По мнению ирландца, после этого офицеры USADA не должны приходить к спортсменам.

"UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование? Я же закончил, парни! Но ладно, идём дальше. Я позволю им протестировать меня", — написал Макгрегор в Twitter.

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless 🙏

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020

Последний бой Макгрегор провёл в январе 2020 года, победив Дональда Серроне. Летом ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.