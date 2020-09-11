Власти разрешили "Уфе" и "Салавату" заполнять трибуны наполовину

Командам из Башкирии с 15 сентября разрешено заполнять трибуны на 50%. Глава республики Радий Хабиров внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса

"Разрешается (проводить матчи) при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 50% от вместимости спортобъектов", — говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

"Уфа" в РПЛ

Футбольный клуб выступает в РПЛ на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тыс. зрителей. То есть ближайшие матчи "Уфы" смогут посетить 7,5 тыс человек.

20 сентября. "Уфа" — ЦСКА.

3 октября. "Уфа" — "Ротор".

31 октября. "Уфа" — "Урал".

"Салават Юлаев" в КХЛ

Хоккейный клуб играет на стадионе "Уфа-Арена", который вмещает 8 тыс. зрителей. На ближайших матчах в КХЛ смогут присутствовать 4 тыс. человек.