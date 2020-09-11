Командам из Башкирии с 15 сентября разрешено заполнять трибуны на 50%. Глава республики Радий Хабиров внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса
"Разрешается (проводить матчи) при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 50% от вместимости спортобъектов", — говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.
Футбольный клуб выступает в РПЛ на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тыс. зрителей. То есть ближайшие матчи "Уфы" смогут посетить 7,5 тыс человек.
Хоккейный клуб играет на стадионе "Уфа-Арена", который вмещает 8 тыс. зрителей. На ближайших матчах в КХЛ смогут присутствовать 4 тыс. человек.
Политики стирают грань сатиры и реальности.