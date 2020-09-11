Финский "Йокерит" помещён под карантин из-за вспышки коронавируса в команде. Хоккеисты клуба сдали 14 положительных тестов на COVD-19, сообщает пресс-служба "шутов".
Из-за эпидемии перенесены пять ближайших матчей "Йокерита". Команда не сможет провести такие матчи:
Ранее "Йокерит" провёл два матча — против рижского "Динамо" и "Нефтехимика", одержав две победы.
Игра "Динамо" (Рига) — "Нефтехимик" также перенесена. По прилёту в Латвию хоккеисты Нижнекамской команды сдали семь положительных тестов.
Политики стирают грань сатиры и реальности.