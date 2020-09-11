Футболистке сборной Японии разрешили выступать за мужскую команду

Игрок женской сборной Японии по футболу Юки Нагасото получила разрешение выступать за мужской клуб. В новом сезоне она будет играть за команду чемпионата префектуры Канагава "Хаябуси Элевен", сообщает ESPN.

Нагасото стала первой футболисткой в Японии в заявке мужской команды. 33-летняя спортсменка является титулованной в женском футболе. Вместе со сборной она становилась чемпионкой мира в 2011 году.

Ранее Юки играла за европейские женские клубы "Вольфсбург", "Франкфурт", "Челси", а последний сезон провела в США за "Чикаго Ред Страз".

Где будет играть Нагасото

В системе футбольных лиг Японии существует шесть уровней. Чемпионат префектуры Канагава находится на нижнем, то есть там выступают полупрофессиональные и любительские клубы.